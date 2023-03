Les livres de recettes pour chiens et chats, la nouvelle manie des maîtres

Ces ouvrages sont de plus en plus nombreux dans les rayons, bâtissant un début de succès sur des penchants anthropomorphiques.

Dans la catégorie des ouvrages de cuisine – segment éditorial en expansion –, il faut désormais compter sur les livres de recettes pour chiens et pour chats. A chaque semestre qui passe, ce sont quelques nouveaux titres qui font leur apparition, avec souvent la même promesse : proposer aux maîtres des recettes susceptibles d’éclairer les menus de leurs fidèles compagnons.

Avant de devenir éditorial, le phénomène s’est manifesté sur internet. On dénombre ainsi quantité de sites ou comptes qui proposent de telles recettes, partant le plus souvent du principe que l’alimentation des chiens et des chats est, pour les maîtres, une question à se réapproprier. Comment ? En mettant la main à la pâte et en confectionnant les repas de leurs protégés, pardi !