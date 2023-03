Grève nationale: embarras de circulation, Stib, SNCB… le point sur les perturbations

Ce vendredi 10 mars, une grève nationale dans la fonction publique est organisée en front commun syndical. Un préavis de grève a été déposé et les réseaux de transports publics s’attendent à une importante mobilisation de leur personnel. Une manifestation aura lieu entre 10h et 14h.

La police de Bruxelles informe les automobilistes sur son compte Twitter que des embarras de circulation sont à prévoir : « Nous vous conseillons d’éviter les secteurs suivant : le carrefour Arts-Loi. »

Les réseaux STIB et SNCB fortement impactés

Les réseaux de la Stib et de la SNCB sont fortement perturbés. Actuellement, seule la ligne de métro 1 (prolongée de Gare de l’Ouest à Erasme), les trams 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92 et les bus 36, 46 (entre Moortebeek et Anneessens), 50, 53, 59, 71, 87 (prolongée de Simonis à Etangs Noirs) et 95 circulent. La STIB a partagé sur ses réseaux sociaux un aperçu des lignes qui roulent aujourd’hui.

A la SNCB, un service alternatif a été mis en place.

Ce service alternatif est établi sur base du personnel disponible. En fonction de cela, les perturbations peuvent être plus importantes dans une province que dans une autre. Celui-ci prévoit la circulation d’environ un train sur trois : un train IC sur deux circule.

Un train S et L sur trois circule. La plupart des trains P (trains circulant en heures de pointe le matin et le soir) ne circulent pas. La SNCB précise que peu de trains circulent dans les provinces de Namur, de Luxembourg, dans une partie du Brabant wallon (la gare d’Ottignies, entre autres, n’est pas desservie) et entre Liège et Huy.