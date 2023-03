La Belgique interdit TikTok à ses agents fédéraux

TikTok, dont la société mère ByteDance, est chinoise, fait l'objet d'une surveillance croissante des Occidentaux en raison de craintes que Pékin puisse accéder aux données des utilisateurs à travers le monde. Les institutions qui interdisent l'utilisation de ce réseau social à leur personnel se multiplient en Europe et aux Etats-Unis.

Le Conseil national de sécurité invite les autorités régionales, provinciales et locales à imposer une interdiction similaire et appelle le secteur privé à la vigilance quant aux risques liés à l'utilisation de l'application TikTok.

L'interdiction s'applique à tous les appareils dont l'achat, l'abonnement ou l'utilisation est en partie ou totalement à charge des autorités fédérales. Elle durera six mois et sera ensuite réévaluée. Les appareils personnels utilisés par les fonctionnaires à des fins professionnelles ne sont pas concernés par l’interdiction, mais il est recommandé à ces personnes de ne pas installer l'application.

Tant la Sûreté de l’Etat que le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB) mettent en garde contre le fait que « TikTok recueille un grand nombre de données auprès des utilisateurs, souvent à l’insu de ceux-ci, ce qui comporte un risque d’atteinte à la vie privée des utilisateurs. En outre, TikTok peut manipuler le flux d'informations et le contenu par le biais d’algorithmes. Enfin, la législation chinoise oblige TikTok à coopérer avec les services de renseignement chinois ».

Mercredi, le patron du nouveau Cyber Command de la Défense, Michel Van Strythem, a mis en garde les députés contre les dangers de certaines applications en matière de sécurité électronique, notamment le réseau de courtes vidéos TikTok. La Flandre n’a pas attendu le CNS pour emboîter le pas. Jeudi soir, l'agence régionale Digitaal Vlaanderen a indiqué que l'accès à TikTok serait bloqué immédiatement sur les ordinateurs et les smartphones de leur personnel. Selon nos informations, Elio Di Rupo ne devrait pas tarder à suivre le mouvement.

Après les Etats-Unis, le Canada, la France, la Commission ou le Parlement européen, c’est au tour de la Belgique d’interdire TikTok sur les téléphones et les ordinateurs de ses fonctionnaires. Ce vendredi matin, le Conseil national de sécurité (CNS) se penchait en effet sur la question. Le vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet, s’est néanmoins empressé de tweeter l’information avant la fin de la réunion.

Trois points suscitent plus particulièrement la méfiance : l'absence d'authentification à deux facteurs, une transmission non sécurisée de données et la loi chinoise qui autorise ses autorités à accéder aux données. Le Parti communiste chinois est d’ailleurs actionnaire à hauteur de 1% de ByteDance, la société mère de TikTok.