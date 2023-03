Pénurie de main-d’œuvre: le TEC met ses valeurs en avant pour séduire

Nombre de métiers sont en pénurie, et celui de conducteur de bus ne fait pas exception. Le TEC organise plusieurs « job days » pour recruter près de 500 personnes cette année. En mettant en avant sa contribution à une « mobilité durable » et sa mission de service public, notamment.

Conduire un bus : voilà une aspiration qui, probablement perçue comme relativement banale il y a dix ou vingt ans, prend un tour nouveau alors que s’imposent d’incontournables enjeux climatiques et de mobilité. C’est le constat en partie posé par celles et ceux qui, en ce début mars, avaient choisi de se rendre à un « job day » du TEC à Houdeng-Goegnies, dans le Hainaut.

« Il faut davantage de transports en commun, et je serais content d’y contribuer », commente Pierre à l’issue de son premier entretien, qui déterminera s’il entre ou non dans le cadre formel d’une procédure de recrutement. « Gagner sa vie en rendant service et en voyant du paysage, c’est sympa », confirme un autre jeune candidat.