Hainaut: 23 personnes hospitalisées suite à une fuite de produits toxiques

Vingt-trois personnes ont été hospitalisées dans plusieurs hôpitaux de la région jeudi après-midi à la suite d’une fuite de deux produits toxiques au sein de l’entreprise Entra à Heppignies (Fleurus, province de Hainaut), ont indiqué vendredi matin les pompiers confirmant une information de plusieurs médias. L’inspection du travail, descendue sur les lieux, a conseillé de ne pas relancer l’installation.

Une quinzaine de pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont intervenus jeudi après-midi au sein du zoning industriel rue du Tilloi à Heppignies à la suite d’une fuite d’un mélange de deux produits toxiques. « Il y aurait eu un problème technique et ce problème serait à l’origine de la fuite des deux produits toxiques », a indiqué le porte-parole de la zone de secours. Plusieurs entreprises à proximité de l’entreprise Entra ont été évacuées par précaution, avant de rapidement pouvoir regagner les sites.

Fuite maîtrisée

Les pompiers ont rapidement maîtrisé la fuite, en déversant notamment un absorbant spécifique au sol, à la suite de la présence d’une petite flaque émanant d’une des vannes d’un système de raccordement. Dans un premier temps, deux personnes plus sérieusement irritées à la suite de la fuite ont été évacuées en ambulance. Au fil des minutes, plusieurs autres personnes ont été emmenées en milieu hospitalier. « Au total, ce sont précisément 23 personnes qui ont été dispatchées dans plusieurs hôpitaux de la région, et même plus loin dans le pays puisque certains ont été transportés jusqu’à Ottignies. Les deux premières personnes évacuées dans un hôpital carolo étaient plus irritées que les autres, sans pouvoir donner d’autres précisions quant à la gravité de l’intoxication. Certaines de ces personnes évacuées ont déjà signé des décharges afin de quitter le milieu hospitalier, alors qu’une surveillance de 24 heures était conseillée par le médecin », ont détaillé les pompiers.