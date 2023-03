«Lettre de la City»: Quand Edimbourg l’endormie se réveille

Les financiers édimbourgeois arborent ces jours-ci l’air réjoui et apaisé de ceux à qui Dame Fortune rend enfin belle et bonne justice après leur avoir fait si longtemps antichambre. Les professionnels de la deuxième place boursière britannique après la City irradient littéralement de plaisir. On les comprend. La démission surprise à la mi-février de leur bête noire, la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, cheftaine du parti nationaliste SNP, sonne le glas des velléités indépendantistes du pays celtique. Car quel que soit son successeur qui doit être désigné, le 27 mars, par les militants de la formation nationaliste, le nouveau chef du gouvernement régional n’aura pas le charisme, ni l’entregent de la sortante, l’une des plus brillantes politiques de sa génération.