Maldives: face à la montée des eaux, la course effrénée aux îles artificielles

Invoquant la lutte contre le réchauffement climatique et ses besoins en développement, l’archipel multiplie les projets pharaoniques. Et enclenche une nouvelle catastrophe écologique.

Autour, il n’y a que le ciel et la mer, aux dégradés de bleus insolents. Les quatre petites îles n’existent pas encore sur les cartes. A 50 minutes en hors-bord au nord-est de Malé, la capitale des Maldives, elles ont récemment émergé de lagons clairs comblés par des milliers de tonnes de sable. Sur l’une d’entre elles s’activent tracteurs et ouvriers migrants, confinés à leur tâche insulaire tels des bagnards d’un autre temps. Une jetée en béton est en construction, des plages sont façonnées, et d’énormes blocs de rochers forment des digues. Ceinte par des eaux turquoise, l’île artificielle est encore nue, avant que des cocotiers ne soient déracinés ailleurs pour y être transplantés, dans une harmonie qui frôlera la perfection.