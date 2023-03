La crise frappe également le hockey belge

Alors que le championnat de Belgique surfe sur une tendance positive depuis plusieurs années et qu’il s’est positionné comme l’une des meilleures compétition mondiales aux côtés de celui des Pays-Bas, certaines équipes ont pourtant déchanté au cours de ces derniers mois. Et l’hiver a été rude pour certains clubs de division d’Honneur qui font face à certaines difficultés financières ou, du moins, qui ont été obligés réduire la voilure pour éviter de se mettre dans le rouge. C’est le cas, par exemple, de Louvain et du Daring. Dans le Brabant flamand, la nouvelle direction qui a pris ses fonctions, au mois de décembre, a demandé aux joueurs et au staff de son noyau messieurs de revoir les contrats à la baisse et cela a entraîné le départ de son capitaine espagnol, Ricardo Santana, de 2 joueurs mais également du son coach Xavi Trench.