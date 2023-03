Taux de fécondité: le nombre de naissances en légère augmentation (infographie)

La Belgique est le 12e pays de l’Union européenne avec le plus haut taux de fécondité, avec 1,6 naissance par femme. Alors que depuis 2016 ce taux ne fait que diminuer, l’année 2021 signe la première augmentation depuis cinq ans.

Malte connait le taux de fécondité le plus faible avec 1.13 et la France le plus élevé avec un taux de 1.84.