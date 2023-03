IVG: le comité d’experts favorable à l’unanimité à l’extension à 18 semaines

L’extension de l’IVG à 18 semaines, point d’achoppement des débats parlementaires, est recommandée par le comité scientifique chargé d’évaluer la loi, dont la révision est préconisée « dans le sens d’une plus grande place laissée à l’autonomie des femmes ».

Contribution exceptionnelle du monde académique, le rapport du comité d’experts chargé d’étudier et d’évaluer la pratique et la législation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est, depuis ce vendredi midi pile, aux mains des députés de la majorité.

Décriminalisation pour les femmes, allongement du délai, suppression du délai d’attente de 6 jours, inscription dans la Constitution, gratuité de l’IVG, remboursement de la contraception, confidentialité des soins, reconnaissance de l’IVG comme soin de santé… Le comité scientifique multidisciplinaire livre ses conclusions d’un an de travail à travers 25 recommandations reflétant l’évolution de la société depuis la loi Lallemand-Michielsen de 1990 consacrant l’IVG, et tout particulièrement « la place et l’autonomie des femmes suite aux avancées du mouvement féministe ».