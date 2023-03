Axel Witsel n’est pas heureux sur le banc de l’Atletico Madrid et l’a fait savoir à Diego Simeone

Axel Witsel a prolongé son contrat d’un an avec l’Atletico Madrid mais malgré ça le Diable rouge n’est pas complètement heureux de sa situation chez les Colchonero. Lors du dernier match contre Séville, Axel Witsel était titulaire mais il avait ensuite enchaîné cinq matchs de Liga sur le banc.

Interrogé par nos confrères de la RTBF, le papa d’Axel, Thierry Witsel, affirme : « En quittant Dortmund et en signant à Madrid, Axel comptait bien être titulaire. Et en début de saison c’était le cas. Le plus souvent en défense centrale parce que c’est là qu’on avait le plus besoin de lui à cause de plusieurs absences pour blessure. Et il a reçu de nombreux compliments pour ses prestations. Comme le club jouait sur trois tableaux, l’effectif était très large. Le problème c’est que rapidement il a été éliminé en Ligue des Champions et en Coupe du Roi. Le noyau devenait trop grand, Axel en a été victime. »