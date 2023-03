La réserve de l’armée belge s’offre une nouvelle jeunesse

A la recherche de sang neuf, la Défense a relancé, en 2019, son service de réservistes. De vingt recrues par an, elle est passée à 200 et voudrait à terme en engager 400 annuellement. La formule séduit les jeunes.

Sous le grand préau parking de la caserne de Flawinne, un groupe de militaires entoure le véhicule blanc du commandement militaire de la province de Namur. Composé de jeunes et de moins jeunes, d’hommes et de femmes, l’ensemble écoute attentivement les explications des deux instructeurs. Dans des conditions de crise extrêmes comme celles connues lors des inondations de 2021, comment venir en aide le plus efficacement possible à la population ? S’ils portent tous l’uniforme, ils ne sont pas professionnels pour autant. Tous sont réservistes. Effectifs ou en formation. Cette réserve de la Défense connaît un réel regain d’intérêt. Ça tombe bien car l’armée est à la recherche de sang neuf et de talents divers et variés.