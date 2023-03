Ronny Deila prudent avant Bruges-Standard: «Je parlerai de Top 4 à deux matches de la fin… si nous sommes encore dans la course»

Sans fioriture, sans facéties, les joueurs du Standard ont d’écu une semaine presque normale pour préparer le déplacement à Bruges, dimanche (13h30). « Ne rendons pas ce match plus important qu’il n’est », tempère Ronny Deila qui veut surtout que ses hommes réalisent une prestation dans la lignée des trois dernières. « Combien de fois m’avez-vous demandé si un match n’était pas finalement le plus important ? C’est le fruit de notre travail. Plus vous gagnez des matches, plus vous rendez le prochain important. C’est logique. »

Face à la bête blessée brugeoise, le Norvégien garde la même mesure. « Il y a un côté imprévisible. Ce n’est pas évidemment de devoir changer d’entraîneur, mais le manque d’énergie observé à Benfica et lors des précédents matches risque de revenir ce dimanche. »