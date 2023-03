L’effet Anders Dreyer vu par Per Frimann et Brian Priske: «Au Danemark, tout le monde parle de son but»

Per Frimann : « Au Danemark, tout le monde parle du but de Dreyer… et d’Anderlecht »

« Cela ne m’étonne pas qu’Anders Dreyer ait inscrit un tel but jeudi contre Villarreal, a réagi l’ancien joueur anderlechtois Per Frimann. Avec son pied gauche, via lequel il sait donner un effet incroyable au ballon, mon compatriote a régulièrement inscrit de très jolis buts au Danemark. Ce fut notamment le cas lorsque Midtjylland remporta le titre de champion. »