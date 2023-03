Li Qiang, Premier ministre par la grâce de Xi Jinping

Le Premier ministre sortant, Li Keqiang, en fonction depuis 2013, avait été imposé à Xi Jinping par son prédécesseur Hu Jintao. Mais son nouveau Premier ministre, Li Qiang, c’est bien Xi Jinping qui l’a choisi, à l’entame de son troisième mandat présidentiel.

Jusqu’à sa mise en avant, lors de la clôture du XXème Congrès du parti communiste chinois en octobre dernier, Li Qiang était surtout connu pour sa (mauvaise) gestion du covid à Shanghai au printemps dernier. Alors qu’il y était secrétaire du parti, il avait d’abord pris des mesures limitées contre le virus. Puis, sous la pression de Pékin, avait imposé pendant plus de deux mois un confinement ultra-strict, mal organisé, qui avait traumatisé les résidents -même les plus riches avaient été privés de nourriture et de soins – et largement paralysé l’économie. Des Shanghaïens furieux lui avaient alors crié leur rage face caméra.