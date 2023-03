«Songs Of Surrender»: quand U2 recycle U2

Plutôt que de revenir avec un album inédit, U2 publie leur best of réarrangé « Songs Of Surrender ». Et quoi encore ?

Le nouvel album de U2 paraîtra ce vendredi 17 mars et portera le nom de Songs Of Surrender. « Surrender », allusion à la chanson du groupe parue en 1983 – il y a quarante ans donc – sur War, leur troisième album mais aussi du livre rétrospectif publié récemment par Bono, qui portait ce titre.

Sous-titré « 40 chansons, une histoire », ce livre paru chez Fayard remontait le temps comme le fait le disque, puisque ce n’est pas moins de quarante chansons connues de U2 que reprend le nouvel album. Des chansons entièrement réarrangées et réenregistrées pour l’occasion. Avant sa sortie, vendredi prochain, on avait déjà pu découvrir One, Beautiful Day, Pride (In the Name of Love) et With Or Without You. De quoi deviner que l’angle choisi est le dépouillement, la voix de Bono bien en avant. C’est The Edge lui-même qui s’est chargé de la production.