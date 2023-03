Yaroslava Mahuchikh: «Si l’Ukraine boycotte les Jeux, on ne pourra pas montrer combien nous sommes forts»

Depuis le mois de janvier, la sauteuse en hauteur Yaroslava Mahuchikh, nº1 mondiale dans sa spécialité, vit et s’entraîne dans le Limbourg. En ne rêvant qu’à une chose : rentrer en Ukraine et participer à sa reconstruction.

Elle arrive dans la pluie, emmitouflée dans sa doudoune violette, accompagnée par Nazar, son compagnon, spécialiste du 110 et 60 m haies, et fils de son entraîneure, Tatyana Stepanova. Vingt-quatre heures à peine après avoir conquis son deuxième titre européen en salle à la hauteur à Istanbul, Yaroslava Mahuchikh est de retour dans sa base limbourgeoise de Heusden où, depuis janvier, elle a établi ses quartiers temporaires après avoir été hébergée pendant de longs mois, l’an dernier, en Allemagne, à l’initiative de son équipementier Puma. Un endroit improbable mais où elle se sent temporairement « chez elle ».