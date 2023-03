«La vitalité gourmande à Bruxelles est énorme»

A la question de savoir s’il se sent fébrile à l’approche des résultats du Michelin, le jeune chef Grégoire Gillard, propriétaire du restaurant Barge à Bruxelles, répond sans hésiter : « Certainement pas ! Nous, on n’a rien à perdre puisqu’on y figure depuis deux ou trois ans comme une adresse existante. Je suivrai toutefois la cérémonie avec attention parce que tout mon parcours a été dans des étoilés, mais aussi avec un certain recul parce qu’on travaille avant tout pour les clients, pas pour les guides. » Au demeurant, le jeune entrepreneur n’en conserve pas moins de la reconnaissance : « A l’ouverture du restaurant, en juillet 2019, on a eu beaucoup de chance d’avoir des papiers dans la presse et dans les guides, ce qui a drainé une clientèle. A partir de là, tout peut se construire. »