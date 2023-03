L’effet baudruche du Michelin

Ce lundi, le célèbre guide gastronomique auréolera quelques restaurants de ses étoiles – ou leur en enlèvera. Si la perte d’un macaron est difficile à vivre, certains vivent très bien sans et ne désemplissent pas.

Tout juste une semaine après avoir révélé son palmarès 2023 pour la France, le guide Michelin va décerner (ou retirer) de nouvelles étoiles aux tables belges ce lundi, au Théâtre royal de Mons. Un événement dans le petit monde de la gastronomie, qui suscite autant d’espoirs que d’appréhensions, mais charrie aussi parfois de vives critiques.

Après avoir retiré sa troisième étoile au temple de Paul Bocuse, en 2021, rétrogradé certains grands chefs tels Marc Haeberlin, à Illhaeusern (Alsace) en 2022, le guide rouge a déboulonné cette année un autre monument de la gastronomie française, Guy Savoy (en plus de Christopher Coutanceau, qui a également perdu sa 3e étoile). Ces destitutions, annoncées qui plus est une semaine avant le palmarès via l’AFP, ont fait l’effet d’une petite bombe.