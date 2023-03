Crise de l’azote: le gouvernement flamand annonce avoir trouvé un accord

Le gouvernement flamand était en crise depuis plusieurs semaines à cause de son incapacité à s’accorder à trois partis (N-VA, CD&V et Open Vld) sur un nouveau cadre entourant les permis pour les activités, entre autres agricoles, entraînant des émissions d’azote.

« Aujourd’hui, après 20 ans, nous avons réussi à nous entendre sur l’un des plus grands enjeux environnementaux de notre pays », a tweeté Zuhal Demir, ministre flamande de l’Environnement et de l’Energie (N-VA). « Notre cadre de vie, notre nature, l’air que nous respirons, la sécurité juridique et l’agriculture en bénéficieront », a-t-elle conclu.