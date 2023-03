La vitesse de l’internet de base rehaussée à 30 Mbps

Trente mégabits par seconde. C’est la vitesse internet minimale à laquelle devraient bientôt avoir droit 100 % de la population belge dans le cadre du service universel. L’arrêté royal qui fixe ce nouveau seuil est actuellement soumis à consultation publique par le régulateur des télécoms, l’IBPT, à la demande de la ministre compétente, Petra De Sutter.

Pour l’heure, le service universel prévoit une vitesse minimale – totalement dépassée – de 1 Mbps. A l’époque où ce seuil avait été fixé (2014), on considérait que cela suffisait pour répondre aux besoins de base et « assurer la participation à la vie sociale et économique » de tous : lire ses mails, utiliser un moteur de recherche, rechercher des offres d’emploi… Mais les temps ont changé et les besoins de base également. Ce chiffre n’est plus en phase avec la législation européenne qui stipule notamment que le débit doit être suffisant pour pouvoir prendre en charge des appels vidéos et vocaux.