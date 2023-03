Anderlecht ou l’Union en télévision jeudi prochain? La RTBF a fait son choix…

Entre Villarreal – Anderlecht et Union Saint-Gilloise – Union Berlin, quelle rencontre retour allait être diffusée, en télévision, sur Tipik ? Très sincèrement, on ne voudrait pas être à la place de Benoît Delhauteur, le chef des sports de la RTBF. Il a dû, pour la 6e fois, cette saison, choisir entre les deux équipes bruxelloises. Décision cornélienne, puisqu’aucun choix n’est scandaleux. Et il a tranché, comme pour le match aller, pour la rencontre des Unionistes. La confrontation entre les deux équipes de l’Union sera donc visible, jeudi prochain à 21h, en TV sur Tipik (et sur Auvio). Alors que Villarreal – Anderlecht sera accessible uniquement (et exclusivement) sur Auvio. Une rediffusion est prévue après 00h sur Tipik.

Un choix critiquable ? Pas vraiment… Même si, on se doute que, du côté d’Anderlecht, certains feront la grimace. Mais l’Europa League reste plus « prestigieuse » que la Conference League…