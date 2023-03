«Reclaim» aux Halles: de la sauvagerie au collectif

Dans l’obscurité totale, un tambour retentit. Coups réguliers, martelés, rythmant les déplacements de cinq silhouettes égarées, marchant sans but en scandant de grands « Hah ! Hah ! Hah !… ». Cinq corps groupés, comme décérébrés, évoquant l’univers d’un Beckett ou du May B de Maguy Marin.

Mais bientôt le groupe éclate, se transformant en une meute de chiens sauvages. Mi-hommes (leur visage reste bien visible), mi-bêtes (chacun est coiffé d’un crâne animal porté sur le front, entre casque et masque). Tous se déplacent à quatre pattes, aboyant férocement, se défiant, se battant, se poursuivant, se déchirant, bondissant parfois dans les rangs du public. Dans cet effrayant ballet dont le côté fantastique est amplifié par le réalisme saisissant des grognements et déplacements, le plus faible ne tarde pas à être pris pour cible et sacrifié…