L’armée et la police autorisées à acheter vingt hélicoptères

Le Conseil des ministres a approuvé vendredi le lancement de la procédure d’achat de vingt hélicoptères légers – quinze pour l’armée afin de remplacer les Agusta et NH90 cinq pour la police fédérale – via une agence spécialisée de l’Otan, a annoncé le gouvernement.

Cet achat de quinze « Light Utility Helicopters » (LUH) est prévu dans le plan STAR (pour « Sécurité, Technologie, Ambition, Résilience) de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), approuvé l’an dernier par le gouvernement et le parlement.

Cinq autres appareils seront acquis pour la police fédérale qui doit remplacer les cinq Mc Donnell Douglas 902 Explorer de sa Direction de l’appui aérien (DAFA) basée à Melsbroek.

Feu vert pour 2023

Sur proposition de Mme Dedonder, le Conseil des ministres a donné son feu vert à la procédure d’acquisition de ces vingt hélicoptères par le biais de l’Agence de l’Otan de soutien et d’acquisition (la « NATO Support and Procurement Agency », NSPA), a précisé le gouvernement dans un communiqué.

Les premiers appareils devraient être livrés en 2023, afin de doter la Défense « d’une capacité de transport aérien tactique performante pour les opérations spéciales et d’une capacité d’évacuation sanitaire aéromobile », a pour sa part indiqué la ministre.

Aucun montant ni type d’appareil envisagé n’a été précisé. Mais le plan STAR prévoir de consacrer 250 millions d’euros à l’achat des quinze LUH, appelés à remplacer la dizaine d’Agusta A109BA Hirundo encore en service et les quatre NH90 Caïman en version de transport tactique (TTH) de la composante Air basés à Beauvechain. Et les militaires ont depuis des mois jetés leur dévolu sur un appareil biturbine construit par Airbus Helicopters, le H145M, de préférence à des modèles du groupe italien Leonardo et de l’américain Bell.