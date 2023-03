La campagne pour les Oscars: un jeu de stratégies

Pour être gratifié d’une nomination aux Oscars, comme en politique, il faut « faire campagne », entendez s’assurer de serrer les mains des bonnes personnes, de créer un engouement (et l’événement) autour de votre film… et dans le cas des films concourant – comme Close – dans la catégorie meilleur film en langue étrangère, être simplement sûr que les votants de l’Académie l’aient vu. Car pour arriver à être nommé aux Oscars, il faut d’abord être sélectionné comme candidat par son pays, puis être shortlisté parmi les quinze films de la catégorie par le « comité préliminaire des films internationaux » (en décembre). Vient ensuite le moment des nominations, choisies par le « comité de nomination des films internationaux » entre le 12 et le 17 janvier. Le vote final, qui a eu lien entre le 2 et le 7 mars, est lui accessible aux membres actifs et à vie de l’Académie qui ont visionné les cinq films nominés (environ 9500 membres potentiels).