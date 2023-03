Nicole de Moor (CD&V): «Si l’alternative est d’envoyer tout le monde au Rwanda, ce sera sans moi»

Un consensus semble se dessiner, à la table européenne, autour d’une réduction des flux migratoires ?

Non ce n’est pas vrai. Ce qu’on veut, c’est avoir des frontières mieux contrôlées, où on enregistre toutes les personnes, pour savoir qui est sur le territoire. C’est indispensable si on veut, ensuite, avoir une solidarité entre Etats membres.

Vous plaidez pour qu’on effectue une première partie de la procédure aux frontières extérieures ?