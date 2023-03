Nicole de Moor (CD&V) après l’accord migratoire: «Il n’y aura pas de baisse miraculeuse des arrivées»

Non, le paquet de réformes validé mercredi par le gouvernement fédéral ne marque pas la fin du marathon que court Nicole de Moor (CD&V), depuis son entrée en fonction, il y a moins d’un an. La secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration sait que la crise de l’accueil est loin d’être réglée et qu’il ne s’agit que d’une étape. Ce qui ne l’empêche pas de savourer les avancées qu’elle a arrachées au bout d’une longue nuit de négociations.

Vous avez l’impression d’être sortie d’un tunnel ?