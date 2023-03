Exploitation sexuelle d’ados: l’étude qui fait froid dans le dos

Les associations ECPAT* et Défense des Enfants International ont sorti ce vendredi, avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une étude poussée tentant de répondre aux questions qui se posent sur l’exploitation sexuelle des mineurs d’âge en Wallonie et à Bruxelles. La chose est ardue, ce phénomène étant souvent caché ou non répertorié « d’une part à cause de la nature invisible et opaque des pratiques, et d’autre part à cause d’un manque de priorisation des autorités à investir des moyens pour mieux les comprendre », relève l’autrice de l’étude. Tous les secteurs (police, justice, secteur médical et institutionnel), épingle-t-elle aussi, « font état d’un cruel manque de systématisation d’encodage de données des cas d’exploitation sexuelle. »