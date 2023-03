Donald Trump face à une inculpation potentielle à New York

Il avait claqué la porte en septembre 2019, furieux de l’instruction judiciaire ouverte contre lui : c’en était fini d’une longue et tumultueuse histoire entre Donald Trump et New York. Bien sûr, l’ex-promoteur immobilier du Queens conservait sa tour éponyme et mordorée de 58 étages, au 725 de la Cinquième Avenue, mais la Floride devenait sa résidence principale. Insuffisant, cependant, pour échapper longtemps aux griffes des procureurs de Big Apple : jeudi, le bureau du procureur Alvin Bragg, de Manhattan, a invité le 45e président des Etats-Unis à se présenter la semaine prochaine devant un grand jury pour se défendre des accusations portées contre lui.