Malgré une journée décevante sur le plan personnel, Tiesj Benoot veut terminer Tirreno-Adriatico en beauté: «Nous défendrons le maillot de Primoz Roglic»

Le Slovène a aligné un deuxième succès et a pris la première place du classement général.

« Je n’ai pas connu la meilleure journée, mais je suis heureux pour Primoz. Il fait le doublé. C’est bien qu’un tel leader le fasse aussi », a déclaré le Gantois. « Les Ineos Grenadiers ont forcé très tôt, ce qui a rendu le final long et compliqué. Ensuite, nous avons eu un vent de face dans la dernière montée et la course est restée fermée pendant un long moment. Nous savons tous dans l’équipe que Primoz a le plus de punch en montée, mais encore faut-il réussir à parachever le travail. Chapeau ».

« Personnellement, je m’attendais à mieux », a poursuivi Benoot. « Je n’étais pas à mon meilleur niveau. Ce n’était pas mauvais, mais ce n’était pas super non plus. J’ai eu une gêne au dos, ce qui s’explique. Nous n’avons pas couru pendant une longue période et c’est la première fois de la saison que nous roulons cinq, six jours d’affilée. Je n’étais pas au top. Mais il n’y a rien de spécial. Ce soir, je vais me faire soigner : un bon massage et ça ira mieux ».