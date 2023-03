«Fédérateur», «mystérieux», «exigeant et élégant»: Lukas Dhont vu par son équipe

Lukas est quelqu’un d’extrêmement fédérateur », dit instinctivement Emilie Dequenne lorsqu’on lui demande de nous décrire Lukas Dhont en quelques mots. « Il y a des metteurs en scènes qui savent faire. Puis il y a ceux qui ont un point de vue et qui savent emmener et fédérer toute une équipe. A faire en sorte qu’on lui fasse confiance, à nous amener dans sa direction pour épouser au mieux son point de vue. Et Lukas a ce côté capitaine de navire. Du haut de ses 30 ans à peine, je n’ai jamais vu un truc pareil. A ce point-là. Je savais exactement où il voulait en venir. Il savait exactement ce qu’il voulait. Il ne laisse rien passer. Et quelque chose d’aussi fort, je l’ai vu à mes dépens, c’est-à-dire avec moins de conscience, à l’époque où je travaillais avec les frères Dardenne. Mais j’avais 17 ans, donc je ne pouvais pas encore le réaliser. »