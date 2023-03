Une sortie de crise inattendue pour le gouvernement flamand

Cela paraît toujours impossible avant qu’on y arrive. » Citant Nelson Mandela et après quelques semaines au bord du gouffre, le ministre-président Jambon tient un miraculeux accord sur les rejets d’azote. Son gouvernement flamand ne glissera pas en « affaires courantes », comme il pouvait le craindre, après plusieurs semaines de tentatives manquées de trouver un compromis entre les trois partis de la majorité, la N-VA, le CD&V et l’OpenVLD. Concrètement, le gouvernement flamand va forcer les exploitations agricoles qui rejettent de l’azote dans les zones protégées à fermer leurs portes. Mais le compromis prévoit qu’une nouvelle liste d’exploitations soit établie, ainsi que de repousser la date de fermeture de 2024 à 2030. De nouvelles normes de rejets sont également imposées. Restaient deux sujets qui fâchent : la volonté du CD&V de mettre l’industrie et l’agriculture sur le même pied concernant les rejets.