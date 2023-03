D1A: le Sporting Charleroi s’incline face à OHL et fait la mauvaise opération en vue du Top 8 (0-1)

Grâce à un but de son attaquant jordanien Mousa Al Tamari (16e), OH Louvain a mis fin à la série de cinq rencontres sans défaite de Charleroi lors du match d’ouverture de la 29e journée du championnat (0-1), vendredi. Au classement, Les Louvanistes (39 points, 9e) passent devant les Zèbres (38 points, 10e)

Chez les visités, Felice Mazzù a logiquement reconduit son équipe de base à l’exception de Nikola Stulic, relayé par Youssouph Badji. Côté louvaniste, le bricolage a prévalu: huit joueurs manquaient à l’appel et les absences de Siebe Schrijvers et Nachon Nsingi étaient particulièrement gênantes pour Marc Brys, qui a titularisé Nathan Opoku pour la première fois.

Les Zèbres ont pris un départ éclair avec une frappe en un temps de Daan Heymans dans les mains de Valentin Cojocaru (1ère), suivie par une reprise de la tête de Badji sur le poteau (2e) et sur une nouvelle tentative de Heymans, qui est passée juste à côté (9e). OHL, qui évoluait au petit trot, est alors rentré dans son match. Lancé dans la profondeur, Al Tamari a effacé Stefan Knezevic pour se rapprocher de la ligne de fond avant de placer le ballon le ballon du gauche (16e, 0-1). Charleroi a alors repris la direction de la surface louvaniste mais Cojocaru, qui a mal négocié un tir de Badji, s’est rattrapé en sauvant le ballon sur la ligne (23e).

Après la pause, Charleroi s’est encore démené mais Vakoun Bayo (53e) et Damien Marcq (55e) n’ont pas cadré leurs coups de tête et Amirhossein Hosseinzaden n’a pas été plus efficace (73e). Peu après, Bram Van Driessche a interrompu dix minutes le match parce qu’un des projectiles lancés par les supporters carolos a atteint Cojocaru (79e). De retour des vestiaires, Charleroi s’est montré enthousiaste, en vain.

Les compos

Charleroi : Koffi, Van Cleemput, Marcq, Knezevic, Mbenza, Nkuba, Ilaimaharitra, Zorgane, Heymans, Badji, Bayo.