La chute de la Silicon Valley Bank, une première depuis 2008, inquiète les marchés financiers

Les déboires de la haute-technologie américaine ont fini par rattraper le secteur bancaire : depuis mercredi, Wall Street et l’ensemble des marchés financiers retenaient leur souffle depuis que l’action de la Silicon Valley Bank (SVB), un discret mais influent établissement californien dédié au financement des start-ups et favori des fonds d’investissement, s’est mise à dégringoler. Vendredi matin, après une fuite aussi soudaine qu’éperdue de nombre de ses clients, elle a été temporairement fermée par les autorités fédérales américaines, une première outre-Atlantique depuis la crise financière de 2008. Sa cotation venait d’être suspendue à la Bourse de New York. Le contrôle de ses dépôts, estimés à 175 milliards de dollars, a été confié à l’agence américaine chargée de les garantir (FDIC, pour Federal Deposit Insurance Corporation). Les succursales de l’institution en difficulté, dont le siège se trouve à Santa Clara, devraient être autorisées à rouvrir lundi, les clients étant autorisés à retirer un maximum de 250 000 dollars.