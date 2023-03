Enseignement supérieur: des pistes pour rendre les aides à la réussite efficaces

Quelque 83 millions d’euros déboursés chaque année par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec le décret Paysage, les dispositifs d’aide à la réussite se sont vus imposés aux établissements d’enseignement supérieur. Dès la prochaine année académique, le budget se verra renforcé de six millions d’euros. La participation deviendra obligatoire pour tout étudiant qui n’obtient pas ses 30 premiers crédits. Pourtant, faute d’évaluation, difficile de connaître l’efficacité de ces dispositifs.

À lire aussi Enseignement supérieur: les aides à la réussite ratent trop souvent leur cible

Face à ce constat, l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur a initié un projet de recherche (AssessForSuccess) visant à renforcer l’évaluation des pratiques d’accompagnement. « Nous avions observé qu’une énergie importante était mise en place pour soutenir la réussite des étudiants » commente Mikaël de Clercq, chargé de cours (UCLouvain) et chercheur au sein de l’Ares. « Cependant, tant dans la littérature que sur le terrain, on peut poser le constat d’un manque d’évaluation systématique et rigoureuse des pratiques. » Au bout de trois années de recherches, Mikaël de Clercq livre quelques pistes pour construire une évaluation efficace.