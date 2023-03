«Des courants polaires», une alerte jaune...les prévisions météo du weekend

L’IRM a lancé une alerte jaune sur l’ensemble de la Belgique (jusque samedi 10h) pour conditions glissantes. « Vendredi, à la fin du passage d’une zone de pluie assez active, des courants polaires plus froids envahiront notre pays. En fin d’après-midi, les dernières précipitations pourront se transformer en neige fondante, et en Ardenne en neige ce soir et en début de nuit. Une accumulation de quelques centimètres pourra se former sur le nord de l’Ardenne.Des plaques de glace pourront se former sur tout le pays et rendre les routes glissantes », signale l’IRM sur son site internet.

Des cours d’eau en pré-alerte

La Vesdre, l’Our et leurs affluents sont en phase de pré-alerte de crue vendredi après-midi, selon la dernière mise à jour du portail Hydrométrie du service public wallon (SPW).

Sur la Vesdre, les niveaux sont stables et son débit devrait rester stable au cours de la journée du vendredi en raison des prévisions météorologiques et du débit de restitution effectué au barrage d’Eupen. Après les précipitations des dernières heures, la décrue s’est amorcée sur ses affluents et les niveaux sont en baisse ou dans une phase de stabilisation.

Le seuil de pré-alerte est atteint sur l’ensemble du bassin de l’Our et de ses affluents. Les niveaux repartent lentement à la hausse et devraient se stabiliser en fin de journée. Les seuils d’alerte ne devraient toutefois pas être atteints, compte tenu des prévisions météorologiques.

La situation reste normale dans le reste du territoire wallon.

Quelles prévisions pour la suite ?

La journée de samedi débutera sous de providentielles éclaircies dans la plupart des régions, avant le retour des nuages. Le temps restera néanmoins sec. Quant aux températures, elles ne dépasseront pas 2ºC en haute Ardenne et 7ºC en Flandre.

Dimanche matin, le ciel sera couvert avec, par moments, un peu de pluie, voire quelques flocons en Hautes-Fagnes. L’après-midi, des éclaircies pourront se dessiner depuis l’ouest mais l’une ou l’autre averse restera possible. Il fera plus doux avec des maxima de 6 degrés en Hautes-Fagnes à 12 ou 13 degrés en plaine. Le vent modéré de sud-ouest deviendra parfois assez fort, et à la mer même fort, d’ouest-sud-ouest.