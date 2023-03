Sous le capot, les surpouvoirs d’un algorithme redoutablement addictif

TikTok n’a rien de chinois. Ou presque. En réalité, elle n’est que le clone international de Douyin, l’une des applications phare lancée par ByteDance. Non cotée, cette entreprise fondée en 2012 à Pékin par l’entrepreneur Zhang Yiming est considérée comme l’une des plus grandes « licornes » du monde valorisée à quelque 300 milliards de dollars, pour un chiffre d’affaires de 58 milliards en 2021. Douyin est ouvertement contrôlé par le Parti communiste chinois (actionnaire à hauteur de 1 %, il dispose d’un siège au conseil d’administration). La plateforme est donc 100 % compatible avec le régime qui s’en sert allègrement pour diffuser des vidéos « éducatives », censurer les contenus critiques à l’égard du régime et contrôler le discours sur la répression des Ouïghours ou le statut de Taiwan. Craignant l’abrutissement de sa jeunesse, Pékin a aussi imposé ses balises : pas plus de 40 minutes de Douyin par jour pour les moins de 14 ans et pause de cinq secondes entre chaque vidéo.