Au-delà de ce tournant…

Au prochain virage, le paysage est magnifique. » C’est une des dernières phrases du livre de Lauren Hough dont je vous parle ci-contre. Elle peut devenir un mantra pour tous ceux qui ont une vie bof, pour tout le monde en fait. « Je rêve de vivre », dit une Lauren Hough cabossée par la vie. « Et ma petite voix intérieure, aussi défectueuse soit-elle, continue à me dire que le bonheur, la paix, l’amour et une place dans ce monde m’attendent au coin de la rue. » Ce n’est pas qu’un optimisme béat, c’est une volonté implacable, une résilience comme on dit aujourd’hui, une fureur de vivre. Et la littérature est là pour nous aider à entrevoir des horizons nouveaux, à marcher jusqu’au prochain tournant…