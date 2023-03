D1B: Beveren s’impose dans le choc face au Beerschot et met la pression sur le RWDM

Chez les Rats, Apostolos Konstantopoulos était de retour après sa suspension de deux journées et Léo Seydoux a retrouvé le banc. A Beveren, Wim De Decker a effectué un seul changement par rapport à l’équipe victorieuse 2-1-du RWDM: Dieumerci Mbokani a pris la place de Sander Coopman.

Dans la phase d’ouverture, le Beerschot a campé dans le camp adverse et sur une passe de Dante Rigo, Thibo Baeten a obligé Beau Reus à effectuer un premier sauvetage (4e). Mais Beveren a pu compter sur les rushes de Thierno Barry (11e). Les Waeslandiens ont encore manqué coup sur coup deux opportunités par Mbokani et Vukotic (25e) et puis, par Mbokani encore (42e) et Barry (45e).

Le Beerschot a fait illusion en début de seconde période avec Thibaud Verlinden (52e) et Baeten (56e). Beveren a éteint le feu avant de faire la différence sur un coup de tête de Vukotic (88e, 0-1).