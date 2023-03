Moi, Virginia Woolf, ratée, sans enfant, démente

Pascale Seys et Carine Bratzlavsky célèbrent les engagements militants de l’auteur des « Vagues », en écho à ses désordres intérieurs. Féminisme et antimilitarisme y sont au menu.

Les Midis de la Poésie publient, en cette fin d’hiver, un essai consacré à l’immense Virginia Woolf. Il est signé par Pascale Seys, philosophe, et Carine Bratzlavsky, qui traduit et coordonne une édition inédite de la correspondance de Virginia Woolf avec sa sœur Vanessa Bell (parution à venir, début 2024, aux éditions de la Table Ronde).

Les autrices y dressent le portrait d’une femme habitée par des « démons noirs et velus », s’autoproclamant à 29 ans, à la veille de la Première Guerre Mondiale, « toujours célibataire, une ratée, sans enfant, démente en plus, pas même écrivain ». C’est pourtant par l’écriture qu’elle va entreprendre de (tenter de) se guérir. Alors que la guerre éclate, elle écrit La Traversée des apparences, et c’est comme un rempart contre la perte de soi.