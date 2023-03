Un petit pas pour Mariedl, un pas de géante pour l’enfant

Culminer à plus de deux mètres, quand vous avez 17 ans, même pour une personne née à proximité des montagnes, ce n’est pas une petite affaire ! Mariedl ne vous dira pas le contraire. Née en 1879 dans une famille modeste de paysans, dans le Tyrol du Sud, Maria Fassnauer, dite Mariedl, avait tout d’une enfant ordinaire jusqu’à ce que, à l’âge de trois ans, elle commence à grandir de façon incontrôlable, atteignant au final 2,27 m de hauteur. Afin d’aider sa famille financièrement, elle acceptera de travailler dans un cirque itinérant adepte des « freak » shows. Elle y restera six ans, tournant à travers l’Europe, avant de revenir dans ses Alpes natales et d’y rester jusqu’à sa mort, en 1917, à l’âge de 38 ans.