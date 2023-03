Jón Kalman Stefánsson, David Joy, Espedite... Les poches des Livres du Soir

Ton absence n’est que ténèbres ****

Jón Kalman Stefánsson

Amnésique, l’homme reprend pied dans une église, dévore en belle compagnie un pique-nique au milieu des tombes avant de gagner l’hôtel où une autre jeune femme l’accueille avec sa bière préférée, une Leffe brune. Qui est-il ? Chaque rencontre offre sa part de récits. De visages en noms, de passés en présents et d’éclats en souvenirs, l’amnésique tente de reconstituer « l’image d’ensemble ». Sa vie se résumerait-elle à des fragments ? L’éclatement et les court-circuit du temps et de l’espace, zébré d’éclairs philosophiques, donnent à ce roman-puzzle un attrait, une épaisseur, une densité poétique rare.

Traduit de l’islandais par Éric Boury, Folio, 608 p., 9,7 €

Nos vies en flammes ****

David Joy