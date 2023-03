Un polar politique d’Alain Berenboom

Qui est vraiment Iulia, la mystérieuse ressortissante russe qui, un beau jour de 2005, débarque au cabinet de Maître Cyrille Biederman en lui racontant qu’elle s’est échappée d’un centre de détention pour éviter d’être expulsée vers Moscou, où sa vie est menacée ? Et surtout, quelle mouche a piqué l’avocat bruxellois de la loger chez sa mère – elle-même ancienne émigrée russe – alors qu’une petite voix intérieure lui susurre que cette affaire ne lui apportera que des ennuis ?

Clandestine commence comme un polar « berenboomien » : plongée dans le passé, personnage principal attachant mais/car dépassé par les événements, affinités électives inattendues qui s’agrègent autour de lui et modifient le cours des choses et des vies, le tout raconté avec humour et autodérision.