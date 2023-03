Le Sporting Charleroi se saborde contre OHL

Le Sporting de Charleroi vivait l’une des journées les plus importantes de sa fin de saison ce vendredi. S’il faudra encore attendre le verdict concernant la rencontre face à Malines et qu’il nous revenait qu’il était compliqué de se faire une idée directement après les échanges de l’après-midi, le matricule 22 se devait au moins de battre OHL sous les yeux de Domenico Tedesco et Franky Vercauteren, mais aussi de Dorian Dessoleil et Onur Kaya, dans la soirée.

Et le Sporting a probablement réussi à faire… 0/6 d’un coup ce vendredi puisque, outre sa défaite sur le terrain contre OHL, le projectile lancé à un quart d’heure du terme sur Valentin Cojocaru va probablement assurer la défaite contre Malines. Si aucun incident n’avait été à signaler depuis l’arrêt du match contre Malines, celui de ce vendredi ne va certainement pas jouer en faveur du matricule 22.