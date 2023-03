La razzia de Primoz Roglic à Tirreno-Adriatico

Intraitable, le Slovène de la Jumbo-Visma a remporté sa deuxième étape consécutive et règne sur un Tirreno qu’il est bien parti pour accrocher, ce dimanche.

Primoz Roglic va très bien, merci pour lui. Ce vendredi, le Slovène a accroché sa deuxième victoire consécutive, ce que personne n’avait du reste fait depuis Alberto Contador en 2014 sur la Course des Deux Mers. Et, par là même, il a enrichi sa garde-robe des trois maillots distinctifs qu’il peut porter, ses trente-trois ans l’excluant de facto du classement du meilleur jeune. Bref, sa mainmise est absolue, sans faille et, a défaut de démonstration flamboyante, d’une maîtrise totale.