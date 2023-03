TikTok, il est l’heure de se réveiller

Osons. Et si, tout compte fait, la disparition de TikTok des smartphones des agents de l’Etat, décidée par la Belgique dans le sillage d’autres pays ou des autorités européennes, était une aubaine ? Les voilà libres. Soustraits des flux ininterrompus de désinformation, de discours de haine ou de sottises futiles. Extraits de ces bulles idéologiques où des algorithmes les avaient artificiellement confinés. A l’abri des ingérences, des opérations d’influence et des programmes de surveillance. Fini l’addiction, le cyberharcèlement, les atteintes à la santé physique et mentale, les usurpations d’identité, les arnaques, le piratage, le bombardement publicitaire… Respirer, enfin. Et puis réfléchir. Se dire, qui sait, qu’il est urgent de rattraper le temps perdu, de reprendre le contrôle de sa vie privée. Et de récupérer la maîtrise de ses droits numériques. Tant à titre privé que collectif.