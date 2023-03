Ursula von der Leyen et Joe Biden testent la vigueur de la relation euro-américaine, contre vents et marées

Courtoise et respectueuse, la rencontre Biden-von der Leyen tranche singulièrement avec les années Trump, un souvenir cuisant pour tous les dirigeants européens confrontés à un matamore ignare et plus sensible aux charmes du Kremlin que ceux du Berlaymont.

Les bons alliés se choient, comme les belles amitiés s’entretiennent. Et se rabibochent, souvent, face aux vents contraires. Abîmée, écornée, parfois même au point de rupture, la relation euro-atlantique avait besoin d’un puissant revigorant, sur la forme comme sur le fond. Rien de tel, dans ces cas-là, qu’une bonne flambée dans l’âtre du Bureau ovale et la gouaille chaleureuse de Joe Biden, octogénaire bien moins frêle qu’il ne le laisse paraître. Ursula von der Leyen a ainsi été reçue vendredi à Washington, avec tous les honneurs dus à son rang. Et, aussi, au caractère éminemment stratégique de l’axe Bruxelles-Washington. Le président américain et la présidente de la Commission européenne ont donc limité les effusions, presque indécentes au regard du contexte international, et plongé droit dans les priorités transatlantiques.