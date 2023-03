«Quelle audace»: Karim Benzema accuse Didier Deschamps de mentir

L’attaquant français était touché au quadriceps avant le premier match de l’équipe de France face à l’Australie. Et Deschamps d’expliquer : « Karim était meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit : C’est mort. Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu’on lui a donné à Madrid. Au mieux, son retour à l’entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembr e ».

Ce vendredi, Didier Deschamps était interrogé par nos confrères du Parisien, et a longuement évoqué la Coupe du monde au Qatar. Le sélectionneur français a livré pour la première fois sa version des faits à propos de l’absence de Karim Benzema.

Et d’ajouter : « En le quittant je lui dis : Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager. En me réveillant, j’apprends qu’il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte. »

Pourtant, le principal intéressé ne semblait pas d’accord face à ses explications. Juste après la publication de cet entretien, Karim Benzema a posté deux stories Instagram pour se moquer de Deschamps. « Mais quelle audace », écrit le joueur du Real Madrid dans une première story. Dans une seconde story postée par le joueur, on peut voir un individu dans une voiture qui répète à plusieurs reprises le mot « menteur » dans une vidéo. Et Le texte « Sacré Didier », accompagnant la vidéo.