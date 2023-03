Le message d’Eden Hazard à Jonathan David après son triplé contre Lyon: «Félicitations, tu m’as battu» (vidéo)

Ce vendredi soir, Lille a fait match nul 3-3 à domicile contre l'Olympique lyonnais, vendredi soir, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Jonathan David a inscrit un triplé et grâce à ses trois buts, le Canadien est devenu le meilleur buteurlillois du 21e siècle. Il détrône ainsi Eden Hazard, qui avait inscrit 50 buts avant de partir vers Chelsea.

Et ce samedi matin, l’ailier du Real Madrid a envoyé un petit message à Jonathan David : « Félicitations mon ami ! Tu m'as battu. Tu me l'avais juste dit quand on s'est rencontré lors de Belgique-Canada à la Coupe du monde, tu m'as dit que tu allais battre mon record. »