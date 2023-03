Après la suspension de Gary Lineker par la BBC, plusieurs clubs anglais prennent une décision forte

Ancien joueur vedette et désormais consultant, Gary Lineker, a été écarté par la BBC, suite à des critiques contre le gouvernement, publiées sur les réseaux sociaux. Dans ses tweets, le consultant a comparé le langage de son pays sur les réfugiés à celui de l’Allemagne des années 1930. Il critique ainsi le projet de loi visant à empêcher les migrants arrivant par la Manche de demande l’asile au Royaume-Uni.

Mis en retrait, Gary Lineker peut compter sur le soutien des joueurs et des entraîneurs de Premier League comme l’explique le Daily Mail. Ainsi, six matchs sont au programme de ce samedi et aucun représentant des douze clubs engagés ne répondra aux questions de l’émission « Match of the Day » (MOTD) de la BBC.

Pour la chaîne publique, le tweet est considéré comme « une violation de ses principes ». De plus, « La BBC a décidé qu’il s’abstiendrait de présenter Match Of The Day jusqu’à ce que nous ayons une position claire et convenue sur son utilisation des réseaux sociaux ». peut-on ainsi lire.